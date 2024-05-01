بالصور.. مفارز الجيش تقضي على إرهابي و3 قطاع طرق

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على الإرهابي “ب. سمير” المدعو “أبو ضحى”. إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تامولڤة ببلدية وادي الفضة بالشلف.

وحسي بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد كان بحوزة الارهابي مسدس رشـاش من نوع كـلاشنيـكـوف. وكميـة مـن الذخيـرة وأغـراض أخـرى.

فيمـا سـلـم الإرهـابي “غ. عبد الرحمان” المدعو “يوسف زكريا” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. وبحوزته بندقية رشاشة FMPK ومسدس آلي وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.

وفي حين تم كشف وتدمير كميات من المتفجرات وأجهزة التفجير.

وفي نفس السياق، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على ثلاثة قطاع طرق خطيرين. كانوا يروعون المواطنين ببرج باجي مختار وبحوزتهم مسدس آلي.

كما أوقفت مفارز أخرى (11) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.