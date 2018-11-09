بالصور.. مفتي أستراليا الشيخ سليم علوان في وهران

القى مفتي أستراليا الشيخ سليم علوان درس الجمعة بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس اين في وهران.

وعاش المسجد اجواءا روحانية بعد أن عرض مفتي استراليا الشيخ سليم علوان شعرة للرسول صلى الله عليه وسلم.

في أجواء مفعمة بالإيمان تأثر بها حشود المصلين ممن حضروا الدرس.

حيث أكد الإمام الأسترالي أن هذه الشعرة وصلته من علماء توارثوها جيلا بعد جيل.

تمكنوا من أخذها عندما حلق الرسول محمد عليه الصلاة ولسلام شعره في حجة الوداع.

زيارة المفتي بمناسبة حلول شهر ربيع الأنوار وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران.