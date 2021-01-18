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بالصور.. مفرزة سفن حربية للبحرية الروسية في توقف تقني بميناء الجزائر

الوطني
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بالصور.. مفرزة سفن حربية للبحرية الروسية في توقف تقني بميناء الجزائر
بقلم م . فيصل

رست مفرزة سفن حربية للبحرية الروسية اليوم الإثنين بميناء الجزائر في توقف تقني يدوم 3 أيام.

ووفق وزارة الدفاع تتكون مفرزة سفن حربية للبحرية الروسية من الفرقاطة “ADMIRAL KASATONOV”.

بالإضافة إلى قاطرة أعالي البحار”NICOLAY TCHIKER” وكذا سفينة الإمداد بالنفط ” VYAZMA”.

وخلال هذا التوقف قام قائد المفرزة البحرية الروسية بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى.

ويدخل هذ  التوقف يندرج في سياق نشاطات التعاون العسكري بين البلدين في مجال الدفاع، بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين قواتنا البحرية والبحرية الروسية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=949295

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