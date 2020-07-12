بالصور.. مقبرة الشهداء بهيليوبوليس في قالمة تتعرض للتخريب

تعرضت عدة قبور بمقبرة الشهداء ببلدية هيليوبوليس بولاية قالمة لعملية تخريب جزئية من طرف مجهولين ما خلف موجة استياء كبيرة وسط سكان الولاية.

واستهدف التخريب الشواهد واللوحات الحاملة لأسماء الشهداء لـ 36 قبرا من أصل ما يفوق 300 قبر بمقبرة ذات البلدية الواقعة على بعد 5 كلم شمال الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي قالمة وعنابة، حيث تم تكسير الشواهد ورميها على جوانب القبور.

وخلف الحادث موجة استياء كبيرة وسط سكان الولاية و كذا المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين التي نشر أمينها الولائي، عمار بوجاهم، على صفحته بالفايسبوك صورا للمقابر المعتدى عليها، كما نشرت بعض الصفحات الخاصة بجمعيات محلية وناشطين في المجتمع المدني خبر الاعتداء والذي تلته تعليقات استياء كثيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.