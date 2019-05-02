بالصور.. مقتل عائلة بأكملها في حادث مرور ببسكرة

قتلت اليوم، عائلة تتكون من 4 أفراد وشخص أخر، في حادث مرور وقع بين ولايتي الوادي وبسكرة في حمام الشقة التابعة لولاية بسكرة.

حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة من نوع “سيمبول” بشاحنة على الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين بسكرة وبلدية أسطيل في الوادي.

العائلة تتكون الزوج والزوجة و3 أطفال تتراوح اعمارهم بين 40 سنة و6 اشهر، وتنحدر العائلة من بلدية جامعة، بالإضافة إلى وفاة صاحب الشاحنة ومرافقه.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لتحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفط الجثث بالمستشفى بسكرة.

فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث.