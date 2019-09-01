بالصور.. مقري يستقبل السفير الإيطالي لدى الجزائر

استقبل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري سفير دولة إيطاليا بسكوالي فيرارا، بطلب من هذا الأخير.

وحسب الصفحة الرسمية لمقري، فإنّ اللّقاء الذي جمع الطرفان تطرق حول رؤى الحركة للأوضاع المحلية والدولية.

وأكد رئيس الحركة، على أهمية الجزائر في المنطقة، وأنّها قادرة على تحقيق تطورها وازدهارها بإمكانياتها البشرية والمادية.

مشيرا إلى أنّ التعاون الدولي الدائم هو الذي يكون وفق قاعدة رابح، رابح.

كما ثمّن مقري سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، التي تنتهجها السياسة الخارجية الإيطالية.