بالصور.. مقري يوزع الورود في المؤتمر الإستثنائي السابع لحمس

في ختام كلمته وزع عبد الرزاق مقري الورد على المشاركين بالمؤتمر الاستثنائي السابع لحركة مجتمع السلم بالقاعة البيضاوية بالعاصمة.

عبد الرزاق مقري أكد في كلمته ان حمس كانت وستظل وقفا للوطن.

رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، صرح في كلمة على أن الحركة ستفاجئ منافسيها في الساحة السياسة من خلال المؤتمر.

بالآليات الديمقراطية لتجعل من حركة مجتمع السلم أقوى حزب سياسي.

كما أكد على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية كقضية مركزية.

وتتواصل فعاليات المؤتمر بحضور ضيوفٍ من تشكيلات سياسية مختلفة، ضيوفٍ من داخل وخارج الوطن.