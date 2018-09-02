بالصور.. مقصيون من السكن بحي البدر  يقطعون الطريق بوهران

أقدم مواطنون بحي البدر “الكميل” سابقا في وهران على قطع الطريق على مستوى شارع وجدة.

احتجاجا منهم على اقصاءهم من السكن بعد عمليات الترحيل التي سيعرفها الحي استمرارا لعمليات إعادة الاسكان التي تقوم بها مصالح ولاية.

أين سيتم ترحيل 302 عائلة حاملة لقرارات الاستفادة المسبقة بالمندوبية البلدية البدر وإعادة اسكانها بالقطب العمراني الجديد بحي بلقايد.

المحتجون خرجوا مرفقين بعاءلاتهم إلى درجة اقحام أطفالهم الرضع بالوقفة الاحتجاجية.

التي قطعوا خلالها الطريق أمام المارة والسيارات بشارع وجدة بالعجلات المطاطية استنكارا لاقصاءهم.

تجدر الإشارة أن ولاية وهران سطرت خلال السنة الجارية توزيع أزيد من 11.500 سكن العمومي الايجاري.

حيث قد تم منذ بداية السنة إلى غاية 20 أوت 2018 توزيع 3400 مسكنا عموميا.

كما سيتم في إطار القضاء على السكنات والاحياء الفوضوية ترحيل الشطر الثاني من قاطني حي الصنوبر قبل نهاية السنة الجارية.

سيتم ترحيل خلالها أزيد من 4.000 عائلة إلى سكنات جديدة.

كما سيتم أيضا إعادة إسكان 1.600 عائلة قاطنة بالحي الفوضوي بسيدي البشير وذلك بعد الانتهاء من اشغال التهيئة الخارجية.

كما سيتم أيضا ترحيل قاطني حي كيمو ببلدية السانية وباقي المجمعات السكنية الفوضوية التي تشكل نقاط سوداء بالولاية بصفة تدريجية.