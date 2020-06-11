بالصور.. مكافحة الاحتلال غير الشرعي لأماكن ركن السيارات من قبل أصحاب المحلات

أخبار الجزائر
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بالصور.. مكافحة الاحتلال غير الشرعي لأماكن ركن السيارات من قبل أصحاب المحلات
بقلم أسماء.ع

قامت مصالح أمن المقاطعة الإدارية الحراش، بالتنسيق مع بلدية الحراش، بإزالة كل الحواجز التي وضعها أصحاب المحلات لاحتلال أماكن ركن السيارات بطريقة غير شرعية.

وتعتبر هذه الظاهرة، مخالفة ومعرقلة لإنسيابية الحركة المرورية للمركبات والراجلين على حدّ سواء.


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