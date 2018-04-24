بالصور… مكتتبو “عدل 1” يحتجون بسعيد حمدين في العاصمة

تجمهر عشرات المكتتبين في برنامج “عدل 1” أمام الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه بسعيد حمدين في العاصمة.

إحتجاجا منهم على تأخر تسلم سكناتهم التي من المفترض أن يتسلموها نهاية السنة الفارطة، خاصة وأنهم من مكتتبي سنة 2000 و2001.

وقال ممثل عن المحتجين لـ”النهار أونلاين”، أنهم من مكتتبي موقع سيدي عبد الله بالمعالمة حي رقم 23 مقابل لمقبرة سيدي بنور.

مشيرا إلى أن الورشات مهملة، يحتلها الأفارقة فقط، والمشروع متوقف لأسباب يجهلها المكتتبون.

وأضاف أنهم توجهوا مرارا وتكرارا إلى وكالة “عدل” من أجل الإستسفار عن تاريخ تسلم سكناتهم، إلا أنهم لم يجدو إجابات مقنعة.

سوى نهاية سنة 2017، مؤكدا أنّ أغلب المكتتبين يعانون من غلاء الكراء، مطالبين بضرورة تسليمهم لسكناتهم ومواصلة المشروع.