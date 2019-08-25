بالصور..مكتتبو “LPA” ببريكة يعتصمون رفقة اطفالهم امام مقر الدائرة

أقدم اليوم الأحد، العشرات من مكتتبي الترقوي المدعم، على القيام بوقفة إحتجاجية فقة أبناءهم أمام مقر دائرة بريكة ولاية باتنة.

المحتجون قاموا بالإعتصام أمام باب الدائرة، رافعين شعارات مطالبة بتدخل الوالي للنظر في التأخر الواضح في تسليمهم مفاتيح شققهم.

وصرح بعض المحتجين للنهار أن مصاريف الإيجار أنهكت جيوبهم في حين أن سكناتهم جاهزة ومغلقة بعدما دفعوا كل ما عليهم من مستحقات.

ومازاد من معاناة هؤلاء هو مطالبة بعض المرقّين العقاريين من المكتتبين مبالغ إضافية تتجاوز 20 مليون مقابل تسليمهم مفاتيحهم

أين أكد أصحاب الشقق أن الزيادات غير شرعية وهو ما صرّح به والي باتنة ووزير السكن في وقت سابق، مطالبين بتسليمهم شققهم.

كما طالبو بتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم جراء تأخر 3 سنوات، مع إفادة لجنة تحقيق وزارية في الابتزاز الذي تعرّضوا له.

مهددين بتصعيد لهجة احتجاجاتهم التي أصبحت يومية ببريكة في ظل تجاهل المسؤولين لقضيتهم و عجزهم عن حلّها.