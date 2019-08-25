عاجل

بالصور..مكتتبو “LPA” ببريكة يعتصمون رفقة اطفالهم امام مقر الدائرة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور..مكتتبو “LPA” ببريكة يعتصمون رفقة اطفالهم امام مقر الدائرة
بقلم حكيم ش

أقدم اليوم الأحد، العشرات من مكتتبي الترقوي المدعم، على القيام بوقفة إحتجاجية فقة أبناءهم أمام مقر دائرة بريكة ولاية باتنة.

المحتجون قاموا بالإعتصام أمام باب الدائرة، رافعين شعارات مطالبة بتدخل الوالي للنظر في التأخر الواضح في تسليمهم مفاتيح شققهم.
وصرح بعض المحتجين للنهار أن مصاريف الإيجار أنهكت جيوبهم في حين أن سكناتهم جاهزة ومغلقة بعدما دفعوا كل ما عليهم من مستحقات.
ومازاد من معاناة هؤلاء هو مطالبة بعض المرقّين العقاريين من المكتتبين مبالغ إضافية تتجاوز 20 مليون مقابل تسليمهم مفاتيحهم
أين أكد أصحاب الشقق أن الزيادات غير شرعية وهو ما صرّح به والي باتنة ووزير السكن في وقت سابق، مطالبين بتسليمهم شققهم.
كما طالبو بتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم جراء تأخر 3 سنوات، مع إفادة لجنة تحقيق وزارية في الابتزاز الذي تعرّضوا له.
مهددين بتصعيد لهجة احتجاجاتهم التي أصبحت يومية ببريكة في ظل تجاهل المسؤولين لقضيتهم و عجزهم عن حلّها.

مكتتبو الترقوي المدعم ببريكة

مكتتبو الترقوي المدعم ببريكة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=692530

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com