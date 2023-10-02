بالصور.. ملابس غريبة في أسبوع باريس للموضة

أثارت عروض دور أزياء عالمية خلال أسبوع الموضة في باريس جدلاً حول موضوعات متنوعة منها وأزياء بعيدة عن الواقعية.

وتظهر من خلال الصور المتداولة رجلا يلبس قميضا حديديا، وامرأة ترتدي فستانا بنفسجي اللون مغطاة بالكامل. وأخرى باللون البنفسجي وكذا الأبيض.

لسنوات عديدة ظل المصممون من باريس وأماكن أخرى يتخيلون الملابس الجاهزة للرجال. ولم يتعبوا أبدًا من تحويل المواد وابتكار مظاهر جديدة. وفي النهاية، المفاجأة مرارًا وتكرارًا.

أول من استولى على منصات العرض الفرنسية بالملابس المفككة كان اليابانيون. يليهم البلجيكيون والبريطانيون.

ووصل الأمريكيون في وقت لاحق، وأعادوا تفسير أزياء الشارع في مجموعاتهم.

اليوم، لم تعد هناك حدود للأسلوب. تتداخل الاتجاهات، ويختلط المصممون المتناقضون معًا. حيث أن الأشكال والأنسجة والألوان ليست كلاسيكية أبدًا.

كما كشفت مصممة دار ديور للأزياء، ماريا غراتسيا كيوري، عن مجموعة ربيعية تمزج بين الأنماط الذكورية والأنثوية.

وتضمنت تنانير كاملة، وأخرى مكشوفة، وشبكات سوداء، وسترات ذات تصميمات خاصة. وأقمشة باهتة، وحواف غير مكتملة، وقمصاناً تكشف كتفاً واحدة.

ويشارك في أسبوع الموضة في باريس الذي يستمر حتى غد الإثنين العشرات من دور الأزياء. مثل “لويس فويتون” و”شانيل” و”إيرميس” و”سان لوران”.