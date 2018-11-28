بالصور.. ملال يلتقي أنصار الكناري في خنشلة

تواجد شريف ملال، رئيس شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء بولاية خنشلة، رفقة أعضاء من الطاقم الإداري للفريق.

وقام شريف ملال بهذه الزيارة، تلبية للدعوة التي تلقاها من أنصار الفريق من ولاية خنشلة، أين اجتمع بهم في عديد من مناطق الولاية.

ورافق شريف ملال في هذه الزيارة أعضاء من مجلس إدارة الكناري، على غرار الناطق الرسمي للفريق، ميلود عيبود، والمدير العام نسيم بن عبد الرحمان.

وحظي رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، رفقة الطاقم الإداري المرافق له، باستقبال حار من الأنصار الأوفياء للكناري، من سكان مدينة خنشلة.