بالصور.. ملتقى تحسيسي حول حماية الطفولة بالأغواط

نظمت مصالح الأمن الوطني بالأغواط ملتقى ولائي تحسيسي حول حماية الأطفال من العنف وسبل الحماية القانونية والدعم النفسي.

تمحور اللقاء حول المسؤولية الإجتماعية في حماية الطفولةببرنامج تحتى شعار”أمن الطفولة مسؤوليتنا وضمان حقوقها واجبنا”.

تنظيم الملتقى جاء بالتنسيق بين الأمن الولائي للأغواط مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،مدرية التربية، مديرية النشاط الإجتماعي.

إضافة وكيل الجمهوريةوقاضي التحقيق بالأغواط فدرالية أولياء التلاميذ،المحافظة الولائية للكشافة ،الدرك الوطني والمجتمع المدني.

تم من خلال الملتقى إبراز الجهود التي تقوم المصالح الأمنية في توفير الحماية القانونية للأطفال وكذا التدابير المتخذة في إطار الإستعمال السيئ للإنترنت.

وكذا سبل تقديم التكفل والدعم النفسي لهذه الفئة التي تعتبر المستقبل لبناء الوطن في جميع الأوساط المجتمعية .