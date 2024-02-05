بالصور.. ملعب “الإيزتيكا” التاريخي يحتضن مباراة إفتتاح مونديال 2026

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، أن ملعب “الأزتيكا بالمكسيك، سيحتضن مباراة إفتتاح نهائيات كأس العالم 2026.

وحسب بيان “الفيفا”، عبر موقعها الرسمي، أمس الإثنين، فإن مواجهة إفتتاح مونديال 2026، ستكون بتاريخ 11 جوان 2026.

ليدخل ملعب “الأزتيكا” تاريخ منافسات نهائيات كأس العالم، كأول ملعب يحتضن مباريات إفتتاح المونديال، ثلاث مرات، بعد نسخة 1970 و 1986.

بالإضافة لإحتضان الملعب نهائيي مونديال النسختين، والتي عرفتا تتويج البرازيل أمام إيطاليا برباعية مقابل هدف نسخة 1970، وتتويج الأرجنتين بمونديال 1986 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين.

كما كشف ذات البيان، أن مباراة النهائي سيتجرى على ملعب “ميلايف” بمدينة نيوجيرسي الأمريكية بتاريخ 19 جويلية 2026.

وأكد بيان الفيفا، أن نسخة مونديال 2026 ستعرف مشاركة 48 منتخب لأول مرة في تاريخ المنافسة، وستجرى فعاليات المونديال في 16 ملعب، مقسمة بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك.