بالصور..ملعب العقيد لطفي بحلة جديد بعد انتهاء أشغال إعادة التهيئة

انتهت أشغال تهيئة مركب العقيد لطفي بتلمسان ووضع العشب الاصطناعي من آخر جيل اضاقة الى تهيئة غرف الملابس.

ومست أشغال تهيئة الملعب وسائل الاسترجاع من صونا، مسبح ولوح الكتروني جديد وغرف خاصة للصحفيين مجهزة بالانترنيت.

هذا و من المنتظر ان يتم الافتتاح الرسمي للملعب يوم 19 جانفي بمناسبة لقاء العودة من بطولة المحترف الثاني بين وداد تلمسان و أولمبي الشلف.

وحسب مصادر النهار فان والي ولاية تلمسان علي بن يعيش بعث بدعوة لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي والطاقم التقني للمنتخب الوطني لحضور فعاليات افتتاح الملعب.