بالصور.. ملعب “تشاكر” يكتسي حلة جديدة تحسبا لمواجهة الخضر وجيبوتي

اكتسى ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، حلة جديدة، أين تم تركيب الكراسي، على مستوى المدرجات تحسبا للخرجة المقبلة للمنتخب الوطني

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، عن تركيب الكراسي، بمدرجات ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن عملية التهيئة التي يشهدها الملعب، تحسبا للمباراة المقبلة للخضر أمام منتخب جيبوتي.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره من جيبوتي، يوم 2 سبتمبر المقبل، في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022