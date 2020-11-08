بالصور.. ملعب “خليفي التهامي زوبير” بعين مليلة يكتسي حلة جديدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، عن انتهاء أشغال التهيئة بملعب “خليفي التهامي زوبير” وجاهزيته لاحتضان منافسة الموسم الكروي المقبل.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، أن ملعب “خليفي التهامي زوبير”، بمدينة عين مليلة، على أتم الجاهزية لاحتضان مباريات نادي جمعية عين مليلة.

ويأتي هذا بعد انتهاء أشغال التهيئة التي مست مرافق الملعب الفترة الماضية، بالإضافة لوضع الإنارة لأول مرة في الملعب.

وسيكون بإمكان فريق جمعية عين مليلة، استقبال منافسيها على ملعب “خليفي التهامي زوبير”، مباشرة باستئناف المنافسة.