بالصور.. ملعب “سيق” الجديد.. جوهرة حقيقية

ستستفيد قريبا مدينة “سيق” التابعة لولاية معسكر من ملعب جديد بسعة 20 ألف متفرج.

الملعب الجديد الذي يُعتبر تحفة حقيقية سيحتضن مباريات كرة القدم وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران صيف 2021.

ملعب “سيق” الجديد سيكون مكسب كبير أيضا لرياضيي ألعاب القوى بولاية معسكر ومدينة سيق بإحتوائه على مضمار ألعاب القوى.

وينتمي هذا الملعب للمركب الرياضي الذي يحتوي ملعب ألعاب قوى، مسبح أولمبي وكذا أماكن خاصة لممارسة بقية الرياضات.

الملعب الذي تم بنائه على الطريقة الانجليزية ستُستخدم فيه تذاكر الدخول الالكترونية كما يحتوي على كاميرات مراقبة وأرضية معشوشبة طبيعيا.