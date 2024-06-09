بالصور.. ملعب “مونديلا الوطني” بكامبالا جاهز لاحتصان مباراة الخضر وأوغندا

سيواجه المنتخب الوطني، يوم غد الإثنين، منتخب اوغندا، على ملعب “مونديلا الوطني” بكامبالا، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحسب موفد تلفزيون “النهار” إلى أوغندا، تتواجد أرضية ملعب “مونديلا الوطني”، بأوغندا، في أبهى حلة، قبل موعد مباراة الخضر، والمنتخب الاوغندي.

وتم اعادة فتح هذا الملعب، لاحتصان مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الاوغندي، بعد غلقه لمدة خمس سنوات.

وأظهرت الصور التي نقلها تلفزيون “النهار”، تواجد أرضية ملعب “مونديلا الوطني”، في أبهى حلة، ما يسمح للخضر، بتطبيق كرة جميلة امام منتخب أوغندا.