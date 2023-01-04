بالصور.. ملعب “نيلسون مانديلا” يكتسي أبهى حلة أيام قبل “الشان”

اكتسى ملعب “نيلسون مونديلا” ببراقي، حلته الأخيرة، والنهائية، ساعات قبل الموعد الرسمي لانطلاق منافسة “شان 2022” المقررة بالجزائر.

وتم اتمام جميع الأشغال في الملعب، بما فيها المدرجات الخاصة بالانصار، الصحافة وكبار الشخصيات، بالإضافة لغرف تغيير الملابس، وقاعة المحاضرات.

كما ظهرت أرضية الملعب، والعشب الطبيعي في أبهى حلة، واتم الجاهزية لاحتضان المباريات المبرمجة بهذا الملعب.

وكإجراء أخير، تم اليوم الأربعاء، وضع التسمية الرسمية “نيلسون مانديلا” لهذا الملعب، على مدخله الرئيسي.

يذكر ان المنتخب الوطني للمحليين سيواجه وديا منتخب غانا هذا السبت بملعب “نيلسون مونديلا”، قبل موعد انطلاق “الشان” المقرر يوم 13 جانفي.