بالصور.. ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي جاهز لاحتضان الشان

نشرت الصفحة الرسمية لولاية الجزائر، أمس الإثنين، صوراً جديدة لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، توضح جاهزية هذه المنشأة لاحتضان كأس إفريقيا للمحليين مطلع العام المقبل.

كما كشف بيان الولاية، أن الوالي محمد عبد النور رابحي قام بزيارة ميدانية للملعب لمعاينة التحضيرات الخاصة لاحتضان الجزائر لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين شهر جانفي القادم.

وأضاف البيان، أن الوالي عاين مختلف الطرقات المؤدية إلى الملعب، والمداخل والمخارج المخصصة للجمهور، بالإضافة إلى موقف ركن السيارات.

وأوضح ذات البيان، أن الوالي رابحي، أسدى مجموعة من التعليمات الفورية والتي مفادها:

– تسخير أعوان أمن لمراقبة عملية دخول السيارات والأنصار الى الملعب، بالإضافة إلى مراقبة تذاكر المشجعين وتوجيههم نحو المناطق المخصصة لهم بالملعب حسب التذاكر الموجودة بحوزتهم،

– وضع لوحات إلكترونية لتوجيه الجمهور،

– تنصيب الإنارة داخل وخارج الملعب، بالإضافة إلى إعادة تهيئة الجدار العازل الخاص بالملعب،

– تخصيص فضاءات للتنشيط والترفيه على مستوى محيط الملعب،

– وضع حيز الخدمة كافة الأكشاك الموجودة على مستوى الملعب لتقديم أحسن الخدمات للجمهور،

– فتح دورات المياه والعمل على تنظيفها بصفة منتظمة،

– مواصلة عملية التجهيزات وتزويد الملعب بالطاولات المخصصة للإعلام،

– التنسيق بين هيئات النقل من أجل تسهيل عملية وصول الأنصار الى الملعب.

وختم بيان ولاية الجزائر أن الوالي رابحي، أمر بضرورة الشروع في عمليات التزهير والتزيين بالمحيط الخارجي للملعب.

ووضع صناديق للزهور، وتزيين المساحات الخضراء بمختلف الأشكال الهندسية.