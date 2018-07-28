بالصور.. ملعب “01 نوفمبر” يكتسي حلة جديدة استعدادا للموسم المقبل

يخضع ملعب “01 نوفمبر” بتيزي وزو، لأعمال صيانة، أين تقوم السلطات المحلية، بإعادة تهيئة أرضيته، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

واستغلت السلطات الولائية لتيزي وزو، تواجد فريق شبيبة القبائل بألمانيا، لتجديد العشب الإصطناعي لملعب “01 نوفمبر”، نزولا عند طلب إدارة “الكناري”.

وتعرف الأشغال الجارية بمعقل النادي القبائلي تقدما ملحوظا، أين تم الإنتهاء من وضع البساط الجديد للملعب، في انتظار استكمال الروتوشات الأخيرة.

وسيخوض فريق شبيبة القبائل، أول مباراة رسيمة له على أرضية ميدانه الجديدة، يوم 10 أوت المقبل، عند استقباله شبيبة الساورة، لحساب الجولة الأولى من المحترف الأول.