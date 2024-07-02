بالصور.. ملعب 5 جويلية جاهز لاحتضان نهائي الكأس

أصبح ملعب 5 جويلية 62، جاهزا لاحتضان مباراة نهائي كأس الجزائر، المرتقب هذا الجمعة، بين مولودية الجزائر والجار شباب بلوزداد.

ووقفت “النهار” اليوم الثلاثاء، على هامش عملية بيع حصة أنصار مولودية الجزائر،. الخاصة بالنهائي رقم 57 للسيدة الكأس، على جاهزية الحصن الأولمبي.

وكانت إدارة المركب الأولمبي “محمد بوضياف” قد أعلنت نهاية شهر أفريل الفارط، عن غلق ملعب 5 جويلية، للقيام بأعمال الصيانة والتهيئة، التي مست العشب الطبيعي، وأيضا تجديد كراسي الملع، التي تم تخريبها من طرف الجماهير.