عاجل

بالصور..ملعب 5 جويلية يحتضن نهائي كأس الجمهورية ما بين البلديات

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور..ملعب 5 جويلية يحتضن نهائي كأس الجمهورية ما بين البلديات
بقلم يونس رزيق

إحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي ظهيرة اليوم الأربعاء نهائي كأس الجمهورية ما بين البلديات، والتي ستجمع بين بلدية صدوق ببجاية، وبلدية وهران.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com