بالصور.. ممثلة كويتية تتعرض لحادث سير وتنجو منه بأعجوبة!

كشفت الممثلة الكويتية، “هيا الشعيبي”، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضها لحادث سير، نجت منه بأعجوبة.

ونشرت “هيا الشعيبي”، صورة لسيارتها المتضررة، وعلقت عليها: “الحمد الله على كل حال، كنت راح أموت بس الأعمال الطيبة وقفتلي صج”.

كما طمأنت النجمة الكويتية، جمهورها، على حالتها بقولها: “الحمد الله حبيت أطمنكم على صحتي وأموري طيبة، وأنا بخير طالما أنتوا معاي وتحبوني”.

وتابعت الشعيبي: “بحب أشكر أصدقائي وأخواتي وأهلي، وربعي، حمد الله بس رضوض خفيفة، نحنا نقول عين حسد، ما أدري شنو أقول لأن شي مو طبيعي الحادث”.

وأضافت الفنانة الكويتية: ” ألف شكر والشكر موصول لزوجي وأبو عيالي، أول ما شاف السيارة قعد يطق على راسه”.