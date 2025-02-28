بالصور.. ممثل “الفيفا” يقود زيارة تفقدية للمركز التقني الجهوي بتلمسان

قام ممثل “الفيفا”، ديفيس نداييسينغا، أمس الخميس، بزيارة تفقدية للمركز التقني الجهوي بتلمسان، لمتابعة مشاريع تطوير كرة القدم في الجزائر.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، أبدى نداييسينغا، رضاه التام عن وتيرة سير الأشغال في هذا المركز، هاصة في أرضية الملعب، التي بلغت الأسغال بها مرحلة متقدمة.

كما تفقد ممثل “الفيفا” خلال هذه الزيارة، المرافق التابعة لهذا المركز، على غرار المسبح، قاعة الاسترجاع، وقاعات العلاج.

ووقف ديفيس نداييسينغا، أيضا على ندى اقدم عملية تجهيز الفندقين التابعين للمركز، كما تأكد من ربط هذا المركز التقني بشبكات الغاز، الكهرباء، والمياه.

يذكر ان ممثل “الفيفا”، ديفيس نداييسينغا، كان مرفوقا في هذه الزيارة، بكل من مدير الشباب والرياضة لولاية تلمسان، عبد الحليم مكري، رئيس رابطة تلمسان الولائية لكرة القدم، مصطفى عقباني، ممثلي الشركات المكلفة بالأشغال، بالإضافة لممثلي الاتحاد الجزائري لكرة القدم.