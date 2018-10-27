بالصور.. مناصر سطايفي من ذوي الإحتياجات الخاصة يزور الأهلي

أصر مناصر سطايفي من ذوي الإحتياجات الخاصة على زيارة وفد فريق أهلي جدة السعودي بمقر إقامته بولاية سطيف.

ونشر الحساب الرسمي للفريق السعودي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صور الزيارة التي قام المناصر السطايفي.

وأرفق الصور بعبارة:”مشجع جزائري من ذوي الإحتياجات الخاصة حرص على إستقبال لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي في مقر إقامتهم في ولاية سطيف الجزائرية”.