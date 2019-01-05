بالصور.. مناضلو الارندي يحتجون ويطالبون بإنهاء مهام الامين الولائي بالوادي

نظم مناضلو حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية الوادي وقفة احتجاجية أمام المقر الولائي للحزب.

وردد المحتجون شعارات تطالب بتنحية الأمين الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بالوادي.

وأكد المحتجون في بيان تحوز النهار على نسخة منه أن وقفتهم الاحتجاجية جاءت بناء على جملة من التجاوزات، والتراجع الكبير الذي عرفه الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

ناهيك عن الهجرة المتواصلة للمناضلين بسبب السياسة الحالية المنتهجة من قبل الأمين الولائي.

وذكر البيان جملة منها أبرزها، عدم عقد أي اجتماع بالمكتب الولائي منذ تنصيب أمين ولائي له، وغيابه واستقراره بالعاصمة.

وهذا منافي للقوانين الداخلية، إضافة إلى الاقصاءات والتقرير الكاذبة المرفوعة إلى القيادة المركزية فيما يخص للمناضلين، والاقصاء وعدم القدرة على تنظيم لقاء دعم للرئيس الذي نظمته جميع الولايات بطلب من القيادة العليا ما عدى ولاية الوادي.

وعدم قدرته على تنظيم أي لقاء لدعم مرشح الحزب في انتخابات مجلس الأمة.

وطالب المحتجون بلجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات الحاصلة، خاصة وأنه تم منعه ونهائيا من دخول مقر الحزب بالوادي.

ناهيك على سحب الثقة من طرف اكثر من 100 منتخب من بينهم 4 رؤساء بلديات واكثر من 20 مكتب بلدي ومنتخبين وأعضاء مجلس وطني. في حين منع ذان الامين من دخول المقر وتم غلقه نهائيا بقفل.