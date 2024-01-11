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الرياضة

بالصور.. منافس الخضر يصل كوت ديفوار لخوض غمار الكان

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. منافس الخضر يصل كوت ديفوار لخوض غمار الكان
منافس الخضر
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وصل منتخب موريتانيا منافس الخضر، اليوم الخميس، إلى كوت ديفوار لخوض غمار المنافسة الإفريقية التي ستنطلق يوم 13 جانفي و 11 فيفري.

وسيواجه منتخب “المرابطون” المنتخب الوطني الجزائري يوم 23 جانفي. ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم كذلك كل من أنغولا وبوركينافاسو.

ويسعى المنتخب الموريتاني لتقديم دورة جيدة من خلال الفوز . بعدد من المباريات رغم صعوبة المهمة امام منتخبات كبيرة مثل الجزائر و بوركينافاسو.

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