بالصور.. مناقشة أول دكتوراه في إطار التبادل العلمي بين الجزائر وتونس

شهدت، جامعة صفاقس بتونس، مناقشة اول دكتوراه في اطار التبادل العلمي بين الجزائر والجمهورية التونسية، لطالب جزائري يدرس القانون.

حيث دامت مناقشة الاطروحة التي حملت عنوان ابرام الصفقات العمومية والحكم الراشد في القانونين الجزائري والتونسي دراسة مقارنة.

4 ساعات كاملة بحضور مكثف للطلبة الباحثين والاساتذة الجامعيين من البلدين، أين قررت اللجنة بالاجماع على منح المرشح درجة دكتوراه بتقدير مشرف جدا.

وقد سجلت مناقشة أطروحة الدكتوراه الخاصة بالطالب منصف عبد العزيز لعرابة الذي تخرج بشهادة الماستر من جامعة بسكرة سنة 2011.

حدثا اكاديميا هاما بين الدولتين باعتبارها أولى ثمار الشراكة العلمية التي تم توقيعها من طرف وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائري والتونسي.

باشراف رئيسي البلدين، عبد العزيز بوتفليقة والباجي قايد السبسي، اللذين اتفقا رسميا على ان يكون تبادل علمي أكاديمي رفيع المستوى بين الجامعات الجزائرية والتونسية، يخص طلبة طور الدكتوراه.

حيث يتم ارسال طلبة جزائريين يدرسون في تونس والعكس، وهو الاتفاق الذي يسري مفعوله منذ سنوات وبدأت نتائجه تظهر في الميدان.

لجنة المناقشة التي أشرفت على أول دكتوراه مشتركة بين الجزائر وتونس في جامعة صفاقس.

ضمت خيرة الأساتذة المعروفين في البلدين والذين لهم صيتهم وبصمتهم في في ماجل القانون، حيث ترأسها البروفيسور التونسي محمد محفوظ.

وضمت من الجانب الجزائري كل من البروفيسور محمد الصغير بعلي والبروفيسور عمار بوضياف الذي يعتبر أحد اهم مراجع القانون الاداري في الجزائر.

بـ34 مؤلفا واشرف على قرابة 300 رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه في الجزائر وعدد من الدول العربية هذا وقد عبر الطالب عن سعادته وفرحته بنيل الشهادة وتمثيله الجزائر.