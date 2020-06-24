بالصور..مناقشة قضايا الكتاب في ثاني اجتماع بمقر وزارة الثقافة

عُقد اليوم الأربعاء، إجتماعا حول الكتاب بحضور إطارات من الوزارة والمركز الوطني للكتاب وممثلي نقابتي الناشرين.

ويعد هذا الإجتماع الذي جرى بمقر وزارة الثقافة والفنون الثاني من نوعه حول الكتاب في إطار سلسلة الاجتماعات التي دعت إليها وزيرة الثقافة مليكة بن دودة.

وناقش الحضور خلال الإجتماع، مسألة برمجة المعارض الوطنية وكيفيات تنظيمها وتشكيل ورشات عمل تدرس وضعية الكتاب وسياسته وصناعته.

للإشارة، تستمر المشاورات حول الكتاب مع الفاعلين في حقل النشر، ببرمجة جلسات أخرى تعالج كل قضايا الكتاب في الجزائر.