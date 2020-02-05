بالصور.. منتجو الحبوب في لقاء مع مسؤولي القطاع الفلاحي بتيارت

دعا اليوم الأربعاء، المدير العام لمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه لوجوب التحكم بالمسار التقني لمختلف المحاصيل الفلاحية.

وهذا لضمان إنتاج كافٍ في أنواع الحبوب والباقوليات، في ضل الظروف المناخية وندرة الأمطار.

وقالت بختة صافو المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية المصالح الفلاحية بولاية تيارت في حديث لـ”النهار” أنّ هذا اللقاء يدخل في إطار نشاطات المجلس المهني الولائي المشترك قصد مرافقة الفلاحين خلال الموسم وهذا بالتعاون مع جميع الشركاء.

وفي تدخله قال المدير العام للمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه، إن الإستعمال العقلاني للأسمدة سيكون له مردود مفيد.

كما نوّه موضحًا للفلاحين كيفية إستعمال السقي التكميلي في ظل الظروف المناخية الصعبة، التي نعرفها المنطقة بفعل نقص الأمطار.

وقد حضر اليوم الدراسي الأمين العام للمجلس الوطني المشترك لشعبة الحبوب ومنتجو الحبوب ومديري تعاونيات الحبوب والخضر الجافة والإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، الذين طرحوا جملة من الإنشغالات على مسؤولي القطاع بالولاية.