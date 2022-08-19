بالصور.. منتخبي السعودية والمغرب يحلان بالجزائر

حلّ وفد منتخبي السعودية، والمغرب، لأقل من 17 عاما، اليوم الجمعة بالجزائر، تحسبا لمشاركتهما في بطولة كأس العرب للناشئين.

وكان المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما، أول الوافدين إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، مرفوقا بطاقميه الفني والإداري.

كما سجل المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما، وصوله هو الآخر، إلى الجزائر، أمسية اليوم الجمعة.

ويأتي هذا تحسبا لمشاركتهما في بطولة كأس العرب للناشئين، والتي تحتضنها مدينة وهران، انطلاقا من 23 أوت الجاري.