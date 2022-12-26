بالصور.. منتخب أقل من 17 عاما يفوز بخماسية نظيفة أمام بن عكنون

وضع الناخب أرزقي رمان، أمس الأحد، أشباله أمام أول اختبار، بمواجهتهم فريق نجم بن عكنون لأقل من 19 عاما.

وتمكنت عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، من التقدم في الشوط الاول من هذه المباراة التحضيرية، بثلاثية نظيفة.

كما أجرى الناخب أرزقي رمان، تغييرات بالجملة على تشكيلته في الشوط الثاني، رغم ذلك تمكن أشباله من تعميق الفارق لخمسة أهداف كاملة.

ومن المقرر ان يخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، ثاني مباراة تحضيرية له ضمن تربصه الجاري، بمواجهة فريق اتحاد العاصمة لأقل من 19 عاما.