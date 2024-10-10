بالصور.. منتخب أقل من 20 سنة يباشر التحضير للقاء الثاني أمام موريتانيا

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن انطلاق تحضيرات المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة للمباراة الودية أمام موريتانيا.

و يستعد المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة للمباراة الودية الثانية أمام منتخب “المرابطون” التي ستجرى بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل بهدفين لمثلهما أمام موريتانيا. في المباراة الأولى التي جرت بملعب مصطفى تشاكر وانتهت بتسجيل هدفين في كل شبكة.

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