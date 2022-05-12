بالصور.. منتخب أقل من 23 عاما ينهي تربصه بفوز على نجم بن عكنون

اختتم المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، تربصه التحضيري، بتحقيق الفوز بنتيجة (2-1)، في المبارة التي جمعتهم بنجم بن عكنون.

واستغل الناخب الوطني نور الدين ولد علي، هذه المباراة للوقوف على امكانيات لاعبيه، ونتائج التحضيرات التي أجروها في هذا التربص.

كما سمح هذا التربص، بأخذ نظرة عامة عن المجموعة، تحسبا للاستحقاقات المقبلة، أبرزها تصفيات كأس أمم إفريقيا.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، سيشارك في دور “موريس ريفيلو” بفرنسا، المقرر ما بين 29 ماي إلى 12 جوان.