بالصور.. منتخب ألمانيا يصنع الحدث بالتحضير ليورو 2024 رفقة القوات الخاصة

صنع المنتخب الألماني الحدث في التحضيرات التي يجريها استعدادا لدخوله منافسة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” المقررة بألمانيا.

وتداولت الصحافة العالمية، اليوم الجمعة، صور التحضيرات التي يجريها المتخب الألماني، أين ظهر اللاعبون إلى جانب فرقة من القوات الخاصة.

كما أبرزت هذه الصور التحضير البدني الشاق الذي يخضع له لاعبي المانشفت، لضمان استعدادهم من الجانب البدني، والنفسي، قبل التكتيكي، للتحدي المقبل.

يذكر أن منتخب ألمانيا، سينشط المباراة الافتتاحية لـ”يورو 2024″ المقررة يوم 14 جوان المقبل، في مواجهة منتخب اسكتلندا.