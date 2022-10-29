بالصور.. منتخب الكونغو ينجو من حادث طائرة ويتخلف عن الالتحاق بالجزائر

نجا منتخب الكونغو الديمقراطية لأقل من 23 عاما، من حادث طائرة، خلال سفريته إلى الجزائر، لمواجهة منتخب أقل 23 عاما.

وكشفت تقارير اعلامية من الكونغو الديمقراطية، عن تعرض الطائرة المقلة لوفد منتخب الكونغو، لعطب بعد ثلاث ساعات من اقلاعها، نحو الجزائر.

كما استدعى الأمر النزول الاضطراري للطائرة، بمطار “ندجيلي” بكنشاسا، وسط حالة ذعر للاعبي المنتخب الكونغولي.

وعجز مسؤولو منتخب الكونغو الديمقراطية عن ايجاد رحلة أخرى لحد الآن، للالتحاق بالجزائر، لمواجهة المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، ونظيره الكونغولي، مقررة اليوم السبت، لحسم التأهل للدور المقبل من تصفيات أمم إفريقيا 2023.