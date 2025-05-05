بالصور.. منتخب المحليين يباشر تحضيراته لمباراة العودة ضد غامبيا

باشر المنتخب الوطني للمحليين، سهرة أمس الأحد، تحضيراته لمباراة العودة من الدور التصفوي الأخير المؤهل لـ”الشان”، والتي ستجمعهم بمنتخب غامبيا.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، أخضع المدرب مجيد بوقرة، لاعبيه لحصة تدريبية خفيفة، تم التركيز فيها على الاسترجاع.

وأخضع بوقرة، اللاعبين الذين شاركوا أساسيين في مباراة الذهاب ضد غامبيا، لتمارين خاصة داخل القاعة.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، وبعد عودته بالتعادل السلبي من غامبيا، سيخوض يوم الجمعة المقبل، لقاء العودة بعنابة.