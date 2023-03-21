بالصور..منتخب النيجر يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة الخضر

حل ظهيرة اليوم الثلاثاء، وفد منتخب النيجر، بقيادة مدرب الخضر السابق، جون ميشال كافالي، بمطار “هواري بومدين” الدولي بالعاصمة، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني الجزائري.

ويستقبل الخضر، بعد غد الخميس، منتخب النيجر، بملعب “نيلسون مانديلا” ضمن الجولة الـ 3 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

بينما ستلعب مواجهة العودة يوم الاثنين المقبل، برادس التونسية، لحساب الجولة الـ 4 من ذات المنافسة.

يذكر أن رفقاء الوافد الجديد، فارس شعيبي، يحتلون صدارة المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط من انتصارين أوغندا وتنزانيا، وستكون مواجهة النيجر المزدوجة، فرصة للخضر، من أجل حسم تأهلهم مبكرا إلى “كان” كوت ديفوار.