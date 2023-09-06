بالصور.. منتخب تنزانيا يجري آخر تحضيراته بعنابة تحسبا لمواجهة الخضر

أجرى منتخب تنزانيا، سهرة اليوم الأربعاء، حصته التدريبية بملعب “19 ماي” بعنابة، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني.

ومثلما هو معمول به، أخضع المدرب عادل عمروش، لاعبيه، لحصة تدريبية بالملعب الرئيس الذي سيحتضن مباراتهم امام الخضر.

واستغل المنتخب التنزاني هذه الفرصة، لاكتشاف أرضية ملعب “19 ماي”، واخذ معالمهم بها، قبل موعد المباراة.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، أمام نظزيره التنزاني، المقررة غدا الخميس انطلاقا من الثامنة ليلا، تدخل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات “كان 2023”.