بالصور.. منتخب سيراليون يفرض التعادل السلبي على الخضر في الشوط الأول

أعلن الحكم الموريسي إمتهاز هيريلال عن نهاية الشوط الأول بين المنتخب الجزائري ونظيره السيراليوني على وقع التعادل السلبي في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي تحتضنها الكاميرون.

وأجرى الناخب الوطني جمال بلماضي العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي دخل بها في مباراة اليوم أمام منتخب سيراليون في ظل غياب ركائز الفريق إسماعيل بن ناصر، ورامز زروقي.

وأشرك جمال بلماضي كل من : مبولحي، عطال، بن سبعيني، بدران، ماندي، بلقبلة، براهيمي، فيغولي، محرز، بلايلي، سليماني.