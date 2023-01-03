بالفيديو.. منتخب غانا يحلّ بالجزائر للمشاركة في “الشان”

حطّ منتخب غانا للمحلّيين بمطار هواري بومدين اليوم الثلاثاء، للمشاركة في منافسة “الشان” التي تحتضنها الجزائر بداية من 13 جانفي المقبل.

وكان في استقبال المنتخب الغاني، عدد من المسؤولين على وقع الرقص والأنغام بالمطار، والتي اندمج معها المنتخب الضيف و لاعبيه.

كما تواجد منتخب غانا في الجزائر مبكّرا ليدخل في تربص قصير المدى قبل تنشيطه أول مباراة له في “شان” الجزائر.

وكان محليّو “البلاك ستارز” قد خاضوا تربصا في العاصمة المصرية القاهرة، أين اجروا عدد من المباريات الودية و التطبيقية.

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