بالصور.. منتخب مالي يجري مرانه الأخير قبل موعد بوركينافاسو

أجرى منتخب مالي لأقل من 17 سنة أخر حصة تدريبية له بملحق 19 ماي بمدينة عنابة قبل مباراة أمام منتخب بوركينافاسو.

وجرت الحصة التدريبية وسط معنويات مرتفعة وإمكانيات كبيرة مسخّرة من قبل المسؤولين الجزائرية عن التظاهرة.

كما كشفت لجنة تنظيم الطبعة الحالية بالجزائر عن ذلك، عبر صور عديدة. خصت المنتخب المالي الذي سيواجه نظيره البوركينابي على أمل تحقيق انطلاقة مثالية.

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