بالصور.. منصف بقرار يعود إلى ملعب “8 ماي 1945” بسطيف

سجل الدولي الجزائري، منصف بقرار، تواجده سهرة أمس الخميس، بملعب “8 ماي 1945″، معقل فريقه السابق وفاق سطيف.

ونشرت إدارة الوفاق، عبر الصفحة الرسمية للنادي، صور لبقرار خلال حضوره الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الفريق.

واستغل منصف بقرار، هذه الفرصة، لتابدل أطراف الحديث مع المسؤوليين الحاليين للفريق، على رأسهم عبد المؤمن جابو، بالإضافة لبعض اللاعبين.

يذكر أن منصف بقرار، يخضو حاليا تجربة احترافية في الدوري الأمريكي “أم أل أس” بألوان نادي أف سي نيويورك سيتي.