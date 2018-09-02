بالصور.. من هنا يشرب سكان قرية تاقرمبايت في تمنراست المياه

وضعية كارثية يعيشها سكان قرية تاقرمبايت التي تبعد بـ 15 كلم عن عاصمة الولاية تمنراست.

حيث يتزوج السكان بالمياه الشروب من مياه تجمع الوديان التي تحمل معها كل انواع الميكروبات والمخاطر الصحية.

وهذا بعد حفر حفرة صغيرة تسمى في القرية بـ”ابنكور” ومنها تملاء الدلاء وتستغل المياه للشرب والطبخ وغيرها.

دون مرعاة مدى خطورتها على صحة العمومية كونها لم يخضع لا للفلترة ولا لمعالجة.

سكان القرية طالبو العديد المرات مصالح البلدية بتزويد القرية بخزان لصد حاجيات البيوت من المياه.

إلا أن السلطات المحلية اعانتهم بشاحنتين تزودان القرية بالمياة يوميا، لكن هذا لم يعد كافي لتغطية حاجيات القرية من المياه.

ليبقى حلهم الوحيد تجمع مياه الوديان التي قد تتسبب في إنتشار الامراض الخطيرة المتنقلة عبر المياه.