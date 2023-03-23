بالصور.. مهاجم برشلونة الأسبق بويان يعتزل ميادين كرة القدم

أعلن مهاجم برشلونة والمنتخب الإسباني الأسبق، بويان كركيتش، اليوم الخميس، اعتزاله ميادين كرة القدم، بعد مسيرة دامت 16 سنة.

وأعلن نجم برشلونة الأسبق بويان قراره، من ملعب الكامب نو، ومن جهتها قامت إدارة البلوغرانا، بتكريم اللاعب بعد الإنجازات التي حققها مع الفريق الإسباني.

وإعتزل بويان كركيتش، بعمر الثاني والثلاثين سنة، محققا مسيرة حافلة بالإنجازات، وتنقلات عديدة بين أندية الأوروبية.

أبرزها برشلونة، ميلان، روما، أياكس، ستوك سيتي، ماينز، ألافيس، ومونتريال الكندي و فيسيل كوبي الياباني.