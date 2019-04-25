بالصور..مواطنون يحتجون على مشروع موقف سيارات بعين الترك في وهران

نظّم العشرات من المواطنين، وقفة احتجاجية بساحة واجهة البحر لبلدية عين الترك في وهران، رفضا لمشروع إنجاز موقف سيارات.

وأكّد المحتجون، أنّ المشروع سيسيء للواجهة الجمالية، التي يتميز بها مدخل بلدية عين الترك,

إضافة إلى أنه سيحجب الرؤية المطلة على البحر من خلال إنجاز المشروع الذي يضاف -حسبهم- للعديد من التوسعات العقارية التي تشهدها المنطقة شوهت المنظر الساحلي على مستوى الطنف الوهراني.

و من جهته، صرح رئيس بلدية عين الترك سمارة عبد النور ، لـ”النهار ” أنّ موقف السيارات يدخل في إطار مشاريع “الكالبي” وسيقوم صاحبه بالإبقاء على الواجهة البحرية كون المشروع لن يتعدى مستوى الصفر .

وإلى جانب انه سيخفف من الضغط المروري ويقضي على التوقف العشوائي فانه سيوفر العديد من المرافق الترفيهية من بينها ملعب مجهز وساحة استرخاء ستبقى مفتوحة ومجانا لكافة المواطنين.