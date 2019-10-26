بالصور.. مواطنون يُعزّون المدينة في وفاة الصحة بالعيادة المتعددة الخدمات بحد الصحاري في الجلفة

بعد أن وضعوا مجسّما لشخص ميت

نظم العشرات من المواطنين، اليوم، حركة احتجاجية أمام العيادة المتعددة الخدمات ببلدية حد الصحاري شرق ولاية الجلفة.

وذلك بعد أن وضعوا العديد من اللفتات التي تدل على الوضع المزري بقطاع الصحة المدينة، وقد وضع المجتجّون مجسّمًا لشخص ميت يدل على وفاة الصحة بالمدينة.

وهذا بعد أن قدموا تعازيهم لسكان المنطقة من خلال وضع لافتة “عظم الله أجركم”.

حيث رفع المحتجون لافتات كتب عليها “عيادة بدون أطباء” و “لا للتبعية لمستشفيات أخرى” وكذا “الصحة مشلولة”.

وفي تصريحهم لـ”النهار”، أوضح المحتجون تذمّرهم الشديد من جراء نقص التجهيزات الطبيّة لمعالجة المرضى كأجهزة التحاليل الطبية و الراديو.

فضلا عن الغياب المتكرّر للأطباء لأماكن عملهم وكذا النقص الفادح في الأدوية.

كما اشتكى تراجع الخدمات الصحية عبر الكثير من مرافق العيادة متعددة الخدمات بالمدينة، وذلك بسبب انعدام الأدوية و اللقاحات وحتى الضمادات والمستلزمات البسيطة جدا.

حيث أضحى توفر مختلف الأجهزة و الأدوية حسب مسؤولي القطاع -حسبهم- مجرّد كلام، لتتواصل معه متاعب المواطنين، لأسباب تتعلق بانعدام الأخصائيين. ناهيك عن انعدام النظافة وقلّة الوسائل، إذ لم يعد التغني بالكم كافيًا لإرضاء أكثر من 100 ألف نسمة، ففي كثير من الحالات أصبحت الإصابة بالأمراض والتعرّض لحوادث مختلف.

التي تستدعي التنقلات المضنية، إلى مستشفيات عين وسارة و حاسي بحبح و الجلفة، وهي تنقلات تطبعها معاناة السفر، وتكبّد مصاريف النقل، التي تضاف لمصاريف العلاج والأشعة والتحاليل والفحوصات وغيرها.